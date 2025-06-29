Tekerlekli sandalye için özellikle mavi kapak toplanmasının sebebi bakın neymiş

Son yıllarda ülkemizde sıkça duyulan sosyal sorumluluk projelerinden biri de mavi kapak toplama kampanyaları.

Su şişelerinden ayrılan küçük mavi kapaklar, aslında büyük bir iyiliğe vesile oluyor.

Vatandaşlar tarafından özenle biriktirilen bu kapaklar, geri dönüşüme kazandırılarak elde edilen gelirle tekerlekli sandalye alınıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Peki neden özellikle mavi kapak tercih ediliyor? İşte yanıtı...

Aslında bu kampanyaların amacı, toplanan plastik kapakların geri dönüşümünden elde edilen gelirle tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

Mavi kapaklar yaygın, kolay ayrıştırılabilir ve geri dönüşümde değerli olduğu için tercih ediliyor.

Böylece hem çevre korunuyor hem de engelli bireylerin hayatına dokunan anlamlı bir destek sağlanıyor.