Teknoloji Devi Halka Arz Oluyor; Hisse Fiyatı Açıklandı...

Haber Merkezi
Halka arz bekleyenlere müjde...
SPK, Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arzını onayladı.
Bu amaçla Şirket, 375.300.000 liralık sermayesini 36.141.018 liralık artışla 411.441.018TL’ye çıkaracak.
Sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak hisselerden 10.193.621 nominal değerli kısım halka arz edilecek.
HİSSE FİYATI AÇIKLANDI
Hisse başına halka arz fiyatı 70.30 kuruş olacak belirlendi.
1 TL nominal değerli payların satışından 716.611.556 TL halka arz geliri elde edilmesi planlanıyor.
Halka arz yoluyla satılacak hisseler mevcut ortak Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sahip olduğu B grubu paylardan oluşuyor.