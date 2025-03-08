Test edildi onaylandı: Trafikte yeni dönem başlıyor! Yapay zeka dereye giriyor

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Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından aktif olarak kullanılan yapay zeka destekli hız ihlal tespit sistemi, trafik denetiminde çığır açtı.

Operatör gerektirmeden çalışan bu ileri teknoloji sistem, aynı anda 6 şeritli yolda motosikletler de dahil olmak üzere 6 farklı aracın hızını tespit edebiliyor. Türkiye genelinde uygulamaya alınan sistem, sadece 8 ayda 1 milyon 203 bin 652 hız ihlalini belirleyerek cezaya dönüştürdü.

81 il gelinde uygulamaya başlanacak olan yapay zeka ile hız denetimi ile sürücüler hız sınırını ihlal ettiği anda tespit edilecek.

Trafik güvenliğinde önemli bir adım olarak görülen bu sistem yalnızca hız ihlallerini belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değişikliği yapmak ve makas atmak gibi tehlikeli sürüş davranışlarını da otomatik olarak tespit edip cezai işlem uyguluyor.

HER KOŞULDA ÇALIŞIYOR

Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen bu yeni nesil mobil sistemin en önemli avantajlarından biri ise gece-gündüz, her türlü hava durumunda çalışıyor olabilmesi.

Operatör gereksinimi olmadan otomatik olarak hız ihlali tespit edebilen sistem, aynı zamanda trafik akışının ters yönünde de çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde, özellikle yalnızca arka plakası bulunan motosikletlerin hız ihlallerinin de denetlenmesi sağlanıyor.

81 ilde uygulanmaya başlanacak olan yeni nesil radar sistemi, yolda bulunan tüm şeritleri eş zamanlı olarak tarayarak araçların hız sınırlarını aşması durumunda otomatik ceza uygulanmasını sağlayarak trafik güvenliğinde önemli ölçüde sağlıyor.

Eski sistemlerde görevli personelin manuel olarak plaka tespiti yapması gerekirken, bu yeni teknoloji sayesinde ceza işlemi doğrudan sistem tarafından tatbik ediliyor. Ayrıca, görüntü kaydı alınarak cezai işlemlerde kanıt niteliğinde veriler de sağlanıyor.