THY’den yolculara bayram müjdesi: Uçak biletlerinde %50 indirim başladı

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel anlamlı bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında 2-11 yaş arasındaki çocuk yolcular, 22-23 Nisan 2025 tarihlerinde satın alınacak yurt içi uçak biletlerinde yüzde 50 indirim fırsatından yararlanabilecek.

ndirimli biletler yalnızca 22 ve 23 Nisan tarihlerinde alınabilecek. Ancak bu biletlerle yapılacak uçuşlar 30 Haziran 2025tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

İşte kampanyanın detayları:

%50 İNDİRİM FIRSATI

İndirimden yararlanmak için bilet alımı sırasında ödeme ekranına “THY2304” kodunun girilmesi gerekiyor. Bu kampanya kodu sayesinde çocuklar yüzde 50 indirimli seyahat edecek.

Kampanya sadece yurt içi uçuşlar için geçerli.

Kampanyaya dair tüm detaylara ve sıkça sorulan sorulara THY’nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.