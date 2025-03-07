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Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık İçin Dil Sınavı (TIPDİL) 1 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

TÖMER TIPDİL Sınavı sadece, TUS, DUS ve EUS tercihleri için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanan bu sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihine odaklanmış durumda.

Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alan konuların başında gelen sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, TIPDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu mu?

TIPDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ASYM tarafından gerçekleştirilen TIPDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.