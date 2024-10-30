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Tıraş nasıl yazılır? Traş mı, tıraş mı?

Tıraş nasıl yazılır? Traş mı, tıraş mı? 'Tıraş' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'tıraş' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'tıraş' kelimesinin doğru yazılışı..