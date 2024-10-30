Tıraş nasıl yazılır? Traş mı, tıraş mı?

Hüseyin Topuz
Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor.
Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'tıraş' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor.
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'tıraş' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik.
Peki, 'tıraş' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. İşte yanıtı...
Tıraş nasıl yazılır?
Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'tıraş' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'tıraş' kelimesinin doğru yazılımı aşağıdaki gibidir.
DOĞRU : Tıraş
YANLIŞ : Traş