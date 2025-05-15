TMO buğday fiyatları 2025: Ekmeklik, makarnalık buğday, arpa fiyatları...

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Türkiye'de tarım sektöründeki üreticiler için beklenen duyuru geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı için geçerli olacak hububat satış fiyatlarını açıkladı.

Bu açıklama, buğday, arpa ve yulaf gibi temel tarım ürünlerini üreten çiftçiler için büyük önem taşıyor. TMO'nun belirlediği fiyatlar, üreticilerin maliyetlerini ve pazarlama stratejilerini doğrudan etkileyecek.

2024 yılı için ton başına makarnalık buğday 10.000 TL, ekmeklik buğday 9.250 TL, arpa 7.250 TL olarak açıklanmıştı.

Peki, 2025 yılı buğday fiyatları ne kadar?

2025 YILI HUBUBAT FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı için geçerli hububat fiyatlarını duyurdu.

Yerli makarnalık buğdayın ton başına satış fiyatı, 12.550 TL ile 12.760 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı makarnalık buğday fiyatı ise 11.580 TL olarak belirlendi.

Beyaz ve kırmızı ekmeklik buğdayın ton başına fiyatı, ürün koduna bağlı olarak 11.620 TL ile 11.840 TL arasında değişiyor. Düşük vasıflı ekmeklik buğday ise 10.610 TL'den satışa sunulacak. İthal ekmeklik buğday fiyatı ise 11.520 TL olarak duyuruldu.

Yerli arpa fiyatı da 2025 yılında yükselerek ton başına 9.290 TL olarak belirlendi. Yozgat Sorgun yerli arpası ise 9.110 TL’den satışa sunulacak.

Yulaf fiyatı ise ton başına 7.000 TL olarak açıklandı.