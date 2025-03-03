TOGG’dan çifte avantaj: Zam yok, faiz yok! İşte kredi seçenekleri…

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Şubat ayının ardından mart ayında da Togg, T10X için cazip finansman fırsatları sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili T10X’i almak isteyen bireysel müşteriler, 500 bin TL’ye kadar kredi için aylık 25 bin 433 TL, 900 bin TL’ye kadar kredi için ise aylık 48 bin 915 TL’den başlayan taksitlerle ödeme yapabilecek.

Kurumsal müşterilere özel avantajlar da sunan Togg, şirketler için 500 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye kadar değişen kredi seçenekleri ve 48 aya varan vade imkânları sağlıyor.

Özellikle mart ayında geçerli olan bu finansman fırsatları, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için T10X’e ulaşmayı daha kolay hale getiriyor.

FAİZDİZ KREDİ İMKANI SUNUYOR

Bireysel müşteriler, 500 bin TL kredi için %0 faizle 12 ay vadeli 41 bin 666 TL veya %2.29 faiz oranıyla 30 ay vadeli 25 bin 433 TL taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Daha yüksek kredi ihtiyacı olanlar, 700 bin TL kredi için %1.19 faizle 12 ay vadeli 64 bin 364 TL veya %2.49 faizle 30 ay vadeli 36 bin 816 TL ödeme planlarını değerlendirebilir.

900 bin TL kredi kullanmak isteyen bireysel müşteriler için ise %1.69 faizle 12 ay vadeli 86 bin 136 TL veya %2.69 faizle 30 ay vadeli 48 bin 915 TL ödeme seçenekleri sunuluyor.

KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL 1 MİLYON 500 BİN TL KREDİ

Kurumsal müşteriler, 500 bin TL krediye 12 ay vadeli %0 faizle ulaşabilirken, 900 bin TL kredi için 12 ay vadeli %1.69 faiz oranı ile ödeme yapabilecek.

Daha uzun vade seçeneklerinden yararlanmak isteyenler ise 500 bin TL ve 900 bin TL kredi tutarlarını 24, 36 veya 48 ay vadeli olarak farklı faiz oranlarıyla kullanabilecek.

Daha yüksek finansman ihtiyacı olan kurumsal müşterilere 1 milyon 500 bin TL kredi imkanı da sağlanıyor.

Bu kredi, 12 ve 24 ay vadeli olarak alınabileceği gibi, 36 ay vadede %2.89 faiz oranıyla aylık 66 bin 706 TL veya 48 ay vadede %2.39 faiz oranıyla aylık 54 bin 108 TL taksitlerle ödenebilecek.