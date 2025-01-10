TOKİ 2025 başvuruları başladı mı? 2025'te TOKİ yapılacak mı, ne zaman?

Yağmur Dinç

Yeni yıla girilmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde TOKİ 2025 başvuruları yer alıyor.

TOKİ aracılığı ile hem ödeme kolaylığı hem de depreme dayanıklı toplu konutlardan ev alma şansı yakalamak için başvuru süreci takip ediliyor.

Toplu Konut İdaresi'nde yeni projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor.

Bu kapsamda, TOKİ 2025 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur gibi sorular sık sık araştırılıyor.

Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi e-Devlet üzerinden online olarak başlayacak sürecin takvimine odaklandı.

Peki; TOKİ 2025 başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ 2025 BAŞVURU SÜRECİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

Sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.