TRT 1'de bugün hangi maçlar şifresiz? 19 Eylül 2024 şifresiz maç programı... Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TRT 1'in bugün şifresiz yayınlayacağı maçlar araştırılıyor.. İşte bugünün maç programı...

Hüseyin Topuz

UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenleniyor.

Bilindiği üzere bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak müsabakalar 'TRT 1' ve 'tabii spor' ekranlarında izlenecek.

Futbolseverler TRT 1 kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları hakkında araştırma yapıyor.

TRT 1'in yayın akışının açıklanmasının ardından 19 Eylül Perşembe günü hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1'in 19 Eylül Perşembe günü yayınlayacağı maçların programı...

19 Eylül Perşembe

19:45 Kızılyıldız - Benfica

22:00 Monaco - Barcelona