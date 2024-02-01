TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 7 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar açıklandı.
TRT Spor TFF 1. ligde oynanan birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
2 Şubat ile 4 Şubat tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
2 Şubat Cuma
20:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor (TRT SPOR)
3 Şubat Cumartesi
13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK (TRT SPOR)
16:00 Kocaelispor - Adanaspor (TRT SPOR)
19:00 Göztepe - Altay (TRT SPOR)
4 Şubat Pazar
13:30 Erzurumspor - Şanlıurfaspor (TRT SPOR)
16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK (TRT SPOR)
19:00 Giresunspor - Eyüpspor (TRT SPOR)