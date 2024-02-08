8 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı...
ensonhaber.com

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

TRT Spor kanalı TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına çekmeyi başarıyor.

TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

9 Şubat ile 12 Şubat tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

9 Şubat Cuma

20:00 Çorum FK - Ümraniyespor (TRT SPOR)

10 Şubat Cumartesi

13:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT SPOR)

16:00 Şanlıurfaspor - Keçiörengücü (TRT SPOR)

19:00 Altay - Erzurumspor (TRT SPOR)

11 Şubat Pazar

13:30 Bandırmaspor - Göztepe (TRT SPOR)

16:00 Boluspor - Kocaelispor (TRT SPOR)

19:00 Manisa FK - Giresunspor (TRT SPOR)

12 Şubat Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği (TRT SPOR)