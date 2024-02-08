8 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
TRT Spor kanalı TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına çekmeyi başarıyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
9 Şubat ile 12 Şubat tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
9 Şubat Cuma
20:00 Çorum FK - Ümraniyespor (TRT SPOR)
10 Şubat Cumartesi
13:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT SPOR)
16:00 Şanlıurfaspor - Keçiörengücü (TRT SPOR)
19:00 Altay - Erzurumspor (TRT SPOR)
11 Şubat Pazar
13:30 Bandırmaspor - Göztepe (TRT SPOR)
16:00 Boluspor - Kocaelispor (TRT SPOR)
19:00 Manisa FK - Giresunspor (TRT SPOR)
12 Şubat Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği (TRT SPOR)