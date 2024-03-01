TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

TRT Spor, TFF 1. ligde oynanan müsabakaları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı TFF 1. Lig maçlarının programı açıklandı.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.
1 Mart ile 4 Mart tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
1 Mart Cuma
20:00 Ümraniyespor - Altay (TRT SPOR)
2 Mart Cumartesi
13:30 Bodrum FK - Eyüpspor (TRT SPOR)
16:00 Erzurumspor - Kocaelispor (TRT SPOR)
19:00 Sakaryaspor - Manisa FK (TRT SPOR)
3 Mart Pazar
13:30 Giresunspor - Adanaspor (TRT SPOR)
16:00 Göztepe - Boluspor (TRT SPOR)
19:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT SPOR)
4 Mart Pazartesi
14:00 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT SPOR)