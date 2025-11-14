TÜİK açıkladı: 2025'te kaç tavuk kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tavuk, ülkemizde sıklıkla tüketilen ve rağbet gören bir et tercihi.

Ev yemekleri ve restoran menülerinde tercihlerin ilk sırasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 228 bin 846 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,9 arttı, aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 yükseldi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düştü. Bu dönemde 1 milyar 731 milyon 478 bin tavuk yumurtası üretildi.

KESİLEN TAVUK SAYISI 2025

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 123 milyon 111 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.