Tüketilmemesi gerekiyor denildi: Ispanaklar tek tek toplatılıyor! İşte, nedeni

Haber Merkezi

Almanya’da hizmet veren organik gıda üreticisi Alnatura’ya ait ıspanaklar hakkında acil toplatılma kararı verildi.

Dondurulmuş ıspanak ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda içeriğinde plastik parçaların bulunabileceği gerekçesiyle acil geri çağırma başlatıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Alnatura Rahmspinat" adıyla satılan dondurulmuş ıspanağın bazı 450 gramlık paketlerinde sarı plastik parçalar bulunabileceği belirtilerek tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

ACİL OLARAK TOPLATILIYOR

Alnatura’ya ait marketlerde ve aynı zamanda çeşitli market zincirlerinde satışa sunulan "Alnatura Rahmspinat" adlı ve L240924 N3 parti numarasına sahip olan dondurulmuş ıspanaklar raflardan teker teker kaldırılıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda tüketiciler, üründe bulunan plastik parçaların ağız, boğaz ve sindirim sistemi için ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarıldı.

Ayrıca söz konusu ürünü tüketen ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği ifade edildi.

Alnatura, geri çağrılan ürünü satın alan müşterilerin, ürünü marketlere geri getirerek ücret iadesi alabilecekleri konusunda duyuru yayımlandı. Aynı zamanda şirket tarafından yapılan uyarıda, tüketicilerin sağlık güvenliğini ön planda tutarak ürünü tüketmemeleri gerektiğinin altını önemle çizildi.