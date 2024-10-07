Tüm dünyada aranıyordu, hurdacının evinden çıktı! Değeri milyonlar ediyor... Picasso’nun resmettiği ve uzun yıllardır kayıp olan Dora Maar’ın Portesi hurdacının evinden çıktı. 50 yıl sonra ortaya çıkan sanat eserine şimdilerde 6 milyon euro değer biçiliyor.

Haber Merkezi

İtalya’da hurdacılık yapan Luigi Lo Rosso’nun bundan tam 50 yıl önce evine getirdiği o tablo uzun süredir tüm dünyanın aradığı ünlü ressam Picasso ait bir sanat eseri çıktı.

Euronews'te yer alan haber göre, Lo Rosso, 1962 yılında Capri'de yer alan bir villanın mahzenini temzilemekle görevliydi. Ortalığı temizlerken bir kadının dağılmış yüzünün resmedildiği rulo halinde bir tuval gördü. Tuvalde "Picasso" yazmasına rağmen o yıllarda bunun anlamını bilmeyen Lo Rosso tuvali evine götürdü.

Uzun yıllar tablonun kime ait olduğunu ve değerinden habersiz şekilde evinde tutan Lo Russa gerçeği öğrenince şok oldu.

50 YILLIK SERVET!

50 yıl boyunca evin salonunda bulunan tablonun Picasso'ya ait olduğunu Luigi Lo Rosso’nun oğlu Andrea Lo Rosso fark etti. Teyzesinin verdiği bir sanat tarihi ansiklopedisini incelerken imzaların benzerliği gören Andrea Lo Rosso durumu araştırması sonucu fark etti.

Çok sayıda analiz, danışma ve diğer eserlerle yapılan karşılaştırmalardan sonra, beklenmedik bir şekilde ilk onay geldi. 1940'lar ve 1950'ler arasında yapılmış olan resim, Picasso'nun dokuz yıl boyunca birlikte olduğu Fransız şair Dora Maar'ın bir portresi olduğu tahmin edildi. "Buste de Femme Dora Maar" adlı bir başka eseri daha olan Picasso'nun farklı zamanlarda Maar'ın iki farklı portresini yaptığı düşünülüyor.

Şu anda Luigi'nin oğulları tarafından Milano'da bir kasada saklanan tabloya altı milyon euro değer biçildi. Eğer eser Picasso Vakfı tarafından tanınırsa, değeri on ya da on iki milyona çıkabilir.