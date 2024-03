Turbo Turabi’den sitem dolu paylaşım! ‘Acun abi engelimi kaldırsın…' Survivor’a katıldığı her dönemde adından sıkça söz ettiren Turabi Çamkıran, Bozok Gören’in vedasının ardından yaptığı sitem dolu paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Turbo Turabi, engelinin kaldırılmasını istedi. İşte, Turabi’nin o paylaşımı…

Üç kez katıldığı Survivor'ın 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyonluk kazanan, 2019'da ABD'de mücadele ettiği 'The Challenge: War of the Worlds' yarışmasında da büyük ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından arkadaşı Bozok Gören'nin Survivor’a vedasının ardından sitem etti.

2024 Survivor’una da katılan Turabi, geçtiğimiz ay toplanan bir acil durum konseyinde yarışmaya veda eden Turabi sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Sağlık sorunları yaşayan Turabi sıkça yaptığı paylaşımlar ile sevenlerini haberdar ederken bu kez yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

“Acun abi engellimi kaldırsın…”

Yarışmada geçtiğimiz hafta yaşanan son düelloda adaya veda eden arkadaşı Bozok Gören'i paylaşan Turabi Acun Ilıcalı’ya da gönderme yaptı.

Turabi yaptığı paylaşımında, “Geçmiş olsun Bozok abi. Her ne kadar ben gittikten sonra düşmanlarımla içli dışlı olsanda seninle gurur duyuyorum. Bu yaşta, hazırlıksız böyle bir performans takdire şayan. Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın. Seneye daha hazırlıklı gelirsin ve gençlerin korkulu rüyası olursun.

Umarım o zaman finale odaklanıp düşmanlarımla yakınlaşmazsın. Bir adamın ağabeyinin, başdüşmanlarıyla yakınlaşmasına tanık olması, en büyük acılardan bir tanesiymiş. Neyse Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla. Bir de sor bakalım beni özlemiş mi? Ve şu engelimi de kaldırsın lütfen. Son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine.” ifadelerini kullandı.