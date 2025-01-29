Türk giyim devim Araplardan geri alınıyor! 60 mağazalı markanın yeni sahibi…

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Türk dizilerini uluslararası platforma taşıyan, birçok kişinin Muhteşem Yüzyıl ile tanıdığı Türkiye’nin önde gelen yapım şirketlerinden olan Tims&B Productions giyim sektöründe dev bir adım attı.

1978 yılında Türkiye’de kurulan ancak 2011 yılında çoğunluk hissesi Kuveyt merkezli Global Investment House (GIH) satılan marka geri alınıyor.

Giyim sektöründe atılacak olan bu dev adım 60 mağazalı markanın Araplardan geri alınarak yeniden Türklere geçmesini sağlayacak.

TAMAMI TÜRKLERE AİT OLACAK

1978 yılında Emir Yargıcı tarafından Osmanbey'de kurulan marka Yargıcı, 2011 yılında Kuveyt merkezli Global Investment House (GIH) tarafından, %55'lik hissesini satın alınmıştı.

60 mağazasıyla sektörde önemli bir yer edinen Yargıcı'nın Kuveytli ana hissedarı, tüm hisselerini satarak Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından Türkiye’nin önde gelen yapım şirketi hamlesini yaptı.

Daha önce Vakko Holding'in ilgilendiği ancak anlaşma sağlayamadığı bu süreçte, Tims&B'nin girişimi sektörde dikkat çekti. 2006 yılında Timur Savcı tarafından kurulan Tims&B, bugüne kadar "Muhteşem Yüzyıl", "Kavak Yelleri", "Suskunlar", "Teşkilat" gibi başarılı dizilerle milyonlara ulaşan yapım şirketi giyim sektörüne atıldı.

Sektörde öenmli başarılara sahip olan yapım şirketi Yargıcı’nın çoğunluk hisselerini Kuveyt merkezli Global Investment House’dan (GIH) almak için çalışmalara başladı.