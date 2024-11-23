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Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A/B play-off aşamasındaki rakibimiz Macaristan oldu. İşte Macaristan ile oynanacak ilk maçın tarihi...