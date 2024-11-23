Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.
A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak rövanşta ise deplasmana gidecek.
Futbolseverler Macaristan ile oynayacağımız müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın tarihi...
A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçı 20 Mart 2025'te sahasında oynayacak.
Müsabakanın rövanşı ise 23 Mart 2025'te Macaristan'da oynanacak.