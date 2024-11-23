Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak rövanşta ise deplasmana gidecek.

Futbolseverler Macaristan ile oynayacağımız müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın tarihi...

A Milli Takımımız, Macaristan ile ilk maçı 20 Mart 2025'te sahasında oynayacak.

Müsabakanın rövanşı ise 23 Mart 2025'te Macaristan'da oynanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor