Türkiye'de bu gece başlıyor; Gökyüzünde görülecek...

Yağmur Dinç

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid, başlıyor.

Geminid meteor yağmuru, 3200 Phaethon isimli asteroitten kopan parçalar nedeniyle oluşuyor. Bu asteroid, Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık bir buçuk yılda tamamlıyor.

Geminid , 4 Aralık’tan bu yana görülebilir durumda ve 20 Aralık’a kadar devam edecek.

Ancak en yoğun ve etkileyici anları, cuma akşamı gün batımından itibaren başlayarak cumartesi sabahına kadar sürecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.

Bu bağlamda Geminid meteor yağmuru Türkiye'den de görülebilecek.