Türkiye’de sadece Akdeniz bölgesinde yaşayanlar biliyor! Suyu sivilceleri, kendisi enfeksiyonu yok ediyor… Doğanın çeşitli mucizeleri arasında yer alan bu bitkiyi Türkiye’de sadece Akdeniz bölgesinde yaşayanlar biliyor. Bitkinin suyu sivilcelere kendisi de enfeksiyonu söküp atıyor. İşte, adeta bir şifa deposu olan o mucize ot…

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Türkiye’de çoğunlukla Akdeniz Bölgesi’nde ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen bu ot tam bir şifa kaynağı olarak biliniyor.

Doğada yetişen birçok şifalı ot arasında yer alan ve dağlık alan, orman ve dere kenarlarında yetişen ve halk arasında “gulik” adı verilen bu bitki çeşitli şekillerde tüketilebiliyor.

İçeriğindeki doğal iltihap karşıtı bileşikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltan bu şifalı ot romatizma gibi iltihabın sebep olduğu birçok rahatsızlıkta iyileştirici etkiler sunuyor.

İltihaplara karşı savaşıyor…

Doğada kendiliğinden yetişen ve adeta bir şifa deposu olan çiriş otu sağlığınız açısından birçok fayda sağlıyor. İşte, çiriş otunun faydaları…

Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.

Saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek olur.

C vitamini açısından zengin olan bu ot bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkilidir ve hastalıklardan korur.

İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırır.

Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunur.