Türkiye’de yasaklı köpek ırkları hangileri?

Hüseyin Topuz

Türkiye’de yasaklı köpek ırkları, son dönemlerde oldukça merak edilen konulardan biridir.

Türkiye’de yasaklı köpek ırkları, 2014 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile belirlenmiştir.

Bu yönetmelik, tehlikeli olarak kabul edilen köpek ırklarını içerir. Bu köpek ırkları, Türkiye'de sahiplenilemez veya yetiştirilemez.

Ayrıca, bu köpekleri yetiştirmek, satmak, almak veya bulundurmak, belirli cezai yaptırımlara tabidir.

Türkiye'de yasaklı olan köpek ırkları şunlardır...

- Pitbull Terrier

- Dogo Argentino

- Fila Brasileiro

- Japanese Tosa

- Mastiff (Tüm Mastiff türleri)

- Canary Dog (Presa Canario)