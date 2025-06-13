Türkiye’nin 65 yıllık geri dönüşüm devi konkordato ilan etti! Günde bin tonluk üretim yapılıyordu

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Türkiye’de uzun yıllardır geri dönüşüm sektöründe hizmet veren İstanbul merkezli atık kağıt ihracatçısı Yürekli Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş konkordato başvurusunda bulundu.

65 yıldır faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük atık kağıt ihracatçıları arasında yer alan şirketin Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato başvurusu sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Günde bin yon üretim kapasitesine sahip olan şirketin konkordato talebini kabul eden mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞI İÇİ ÜRETİM YAPIYORDU

Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kağıt fabrikasına günlük toplam 1000 ton kapasiteli üretimiyle ham madde sağlayan şirket, İstanbul'da bulunan Yenibosna’daki 4.000 m² ve Dudullu’daki 10.000 m² tesislerinde faaliyet gösteriyor önemli geri dönüm şirketleri arasında yer alıyor.

Konkordato talebini inceleyen Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yürekli Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 05 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının detaylı biçimde incelenmesi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilmesine karar verdi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Geçici mühlet kararının dolmasının ardından yapılacak olan duruşma için de tarih netleşti. Mahkeme duruşma tarihini 4 Eylül 2025 olarak belirlerken, verilen geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesi ve Basın-İlan Kurumu’nun resmî ilan portalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.