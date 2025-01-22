Türkiye’nin tarım devi iflas bayrağını çekti! Konkordato sürecini atlatmadı

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Konya merkezli olan ve Türkiye’nin önemli tarım şirketleri arasında yer alan Anadolu Yemcilik geçtiğimiz aylarda mahkemeye konkordato talebinde bulunmuştu.

Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirket mahkeme tarafından verilen konkordato süresinde yaşadığı mali sıkıntılıların üstesinden gelemedi.

Konkordato sürecinde mali sıkıntılarını düzeltemeyen Anadolu Yemcilik hakkında Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 10 Ocak 2025 tarihli itibariyle iflasına karar verildi.

EK SÜRE VERİLMİŞTİ

Yaşanan mali sıkıntıların üstesinden gelmek amacıyla 26 Eylül 2024 tarihinde geçici mühlet alan Anadolu Yemcilik, bu süreçte borçlarını yapılandırarak ticari faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemişti.

Ancak geçici mühlet süresi yetmeyen ve 13 Aralık 2024'te mühlet süresini 2 ay daha uzatılmasına rağmen, yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Ocak 2025 tarihinde şirketin iflasına karar verdi.

İflas kararıyla birlikte, Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin yetkileri de sona erdi. Şirketin borçlarının tasfiyesi işlemleri için Karapınar İcra İflas Dairesi bünyesinde iflas masası kuruldu.

Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eden mahkeme, daha önce verilen geçici mühlet kararını ve bu kararla birlikte uygulanan tüm tedbirleri kaldırdı.