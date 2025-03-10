Türklere mülk edinme ve oturum hakkı verilmişti: Svalbard adası nerede? Svalbard Adası’na nasıl gidilir?

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Türk vatandaşları Svalbard takımadalarında mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkı elde etti.

Türk vatandaşlarına çeşitli hakların tanınmasının ardından Svalbard takımadaları hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

Arama motorları üzerinde sıklaşan ‘Svalbard adaları nerede?’ sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Svalbard adası nerede, hangi ülkede? Svalbard Adası’na nasıl gidilir?

SVALBARD ADASI NEREDE?

Ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatan Svalbard Adası her yıl çok sayıda turist çekmektedir. Kuzey Kutbu'na yakın olan Svalbard Adası Kuzey Kutbu'nun da yaklaşık 750 km güneyinde bulunmaktadır. Norveç Hükümetine bağlı olan Svalbard Adası insanların bakış açısını da değiştirebilir.

Svalbard Adası'na giden ziyaretçiler deniz tatilinden ziyade bambaşka tatil deneyimleri yaşayabilirler. Farklı bir tatil rotası olan Svalbard Adası'nda saat farkı da vardır. Kuzey Kutbu'na yakın bir konumda bulunan Svalbard Adası'nda güneşin gece yarısı doğduğu da bilinmektedir.

SVALBARD ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Svalbard Adası, Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde olduğu için mesafe oldukça uzaktır. Svalbard Adası'na ulaşım oldukça zordur. Svalbard Adası'na yalnızca havayolu ile ulaşım sağlanabilir.

Uçak ile Oslo ya da Tromso'ya gidildikten sonra iki havayolu şirketinden birisi ile Svalbard Adası'na gidilebilir. Ayrıca Oslo'dan Longyearbyen'e ulaşmak için uçak ile 3 saat yolculuk yapmak gerekecektir.