Tuvalet kapılarında yazan "WC" bakın ne anlama geliyor Dışarda tuvalet ihtiyacımızı gidermek için gözlerimiz WC yazan tabelaları arar. Peki bu WC yazısının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bakın açıklaması neymiş…

Haber Merkezi

Günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan kısaltmalardan biri de WC.

Özellikle okullarda, kafelerde ve halka açık pek çok yerde bu iki harfi gördüğümüzde hepimiz hemen nereye gitmemiz gerektiğini biliriz.

Peki, hiç düşündünüz mü, WC neyin kısaltması?

Aslında WC, İngilizce kökenli bir kısaltma olup, sadece Türkiye’de değil, pek çok Avrupa ülkesinde de yaygın olarak kullanılıyor.

İşte WC’nin açılımı…

WC'NİN AÇILIMI NEDİR?

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız WC işaretini hepimiz biliyoruz. Tuvaletlerin kapılarında gördüğümüz bu iki harf, aslında “Water Closet” ifadesinin kısaltması. Yani, “su dolabı” veya “su klozet” anlamına geliyor.

Başlangıçta sadece İngiltere’de kullanılan bu kısaltma, 20. yüzyılın ortalarından itibaren tüm dünyaya yayıldı ve bugün neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Kısacası, 'WC' evrensel bir tuvalet simgesi haline geldi.