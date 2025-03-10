Tuz hakkı nedir? Ramazan'da kadınlara verilen tuz hakkı...

Yağmur Uçar

Osmanlı döneminden beri uygulanan bir Ramazan geleneği olan tuz hakkı, merak konusu oldu.

Kadınlara verilen tuz hakkı nedir ve nasıl verilir yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Sosyal medyada yayılan bu rivayet nedir ne değildir araştırdık.

İşte tuz hakkı geleneği hakkında bilmeniz gerekenler...

TUZ HAKKI NEDİR

Ramazan geleneklerinden biri olan "tuz hakkı", aslında bir hediyeleşme adeti.

Eski dönemlerde erkekler, ramazan ayı boyunca güzel yemekler pişirme ve bayram hazırlıkları için temizlik yapma yorgunluğuna karşılık eşlerine bayram sabahı hediye takdim edermiş.

Bir nevi gönül alma geleneği olarak görülen bu adetin isminin çıkış noktası ise Müslüman kadınların, ramazan ayında oruçluyken yemeklerin tuzunu ayarlamak için dillerinin ucuyla tatması olmuş.

Şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş olan bu gelenek, Ramazan zamanlarında sık sık gündeme geliyor.