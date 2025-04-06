Uçak biletlerinde yeni dönem! O süre içinde iade eden yaşadı: Kesinti olmayacak

Haber Merkezi

Hava Yolları (THY), belirsiz ya da son dakika değişiklikleri yaşanabilecek seyahatler için yolcularına büyük bir esneklik sağlayacak yeni bir uygulamayı devreye soktu.

THY’nin resmi açıklamasına göre, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınan uçak biletleri, artık 24 saat içerisinde hiçbir kesinti olmadan iade edilebilecek.

Bu adım, özellikle seyahat tarihinden emin olamayan yolcular için büyük bir konfor ve güvenlik sağlayacak.

KESİNTİSİZ İADE YAPILACAK!

Uçak yolcuğu tercih edenlerin yüzünü güldürecek olan bu yeni uygulama hakkında şirketin resmî internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seyahat planınızda değişiklik olursa endişe etmeyin. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden satın aldığınız biletleri, 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edebilirsiniz."