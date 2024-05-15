Ücretsiz HPV aşı başvurusu 2024! İşte şartları ve başvuru ekranı... Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı, kadınlar için büyük önem taşıyor. İBB, ücretsiz aşı uygulamasının başladığını açıkladı. Peki, kimler ücretsiz HPV aşısı olacak? Ücretsiz HPV aşı başvurusu nereye yapılır? İşte detaylar...

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HPV, insan papilloma virüsü (Human Papillomavirus) olarak bilinen bir virüs ailesinin kısaltmasıdır.

HPV, insan derisi ve mukozasını etkileyen ve cinsel temas yoluyla yayılan bir virüstür. HPV'nin birçok farklı türü vardır ve bunların bazıları kansere yol açabilir.

HPV aşısı olarak rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kadın hastalıklarından korunmak mümkündür.

Aşı, HPV'nin kansere neden olan tiplerine karşı koruma sağlar ve cinsel aktivite öncesi genç yaşlarda uygulanması önerilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Mayıs'tan itibaren ücretsiz HPV aşı uygulamasına başlıyor.

Peki, ücretsiz HPV aşı randevusu nasıl alınır? Ücretsiz HPV aşısı nasıl yaptırılır, kimler faydalanabilir? İşte bilgiler...

Ücretsiz HPV aşısı nerede yaptırılır?

Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine gelerek ücretsiz aşılarını yaptırabilecek.

Kimler faydalabilir?

Aşı ilk etapta sosyoekonomik yoksunluk çeken bireylere uygulanacak. HPV aşısı alınan randevu sırasına göre uygulanacak.

Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz uygulanacak.

Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.

Ücretsiz HPV aşı başvurusu

16 Mayıs tarihinde başlayacak olan aşı uygulamasından faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ web adresi üzerinden ücretsiz HPV aşısı için başvuru yapabilecek.

Başvuru ekranı