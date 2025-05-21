UEFA Avrupa Ligi final: Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta!

2024-2025 sezonunun şampiyonu, İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

Finalde iki İngiliz devi, Tottenham Hotspur ve Manchester United, Avrupa'nın iki numaralı kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu dev karşılaşmanın hangi gün, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı ise futbolseverlerin gündeminde.

İşte maçın yayın bilgileri:

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi final heyecanı bu akşam yaşanacak. Tottenham ve Manchester United arasında oynanacak olan dev maç 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes