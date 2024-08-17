Uğur Dündar ekranlara dönüyor! İşte, Dündar’ın yeni adresi... Erkanlarda olduğu dönemde hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Uğur Dündar ekranlara döneceğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, ekranlara döneceği o kanal...

Editör: Seda Yeşilyurt

Uğur Dündar, bir döneme damga vuran haber programı ile ekranlara döneceğini açıkladı. Dündar, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda döneceği ekranları paylaştı.

Yaptığı paylaşım sonrası gündeme bomba gibi düşen Dündar, bir dönemin reyting rekortmeni programla o kanalda ekranlar dönmeye hazırlanıyor.

1992 yılında yayına başlayan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan haber programı ile seyircileri ile buluşmaya gün sayıyor.

ARENA İLE ERAKNLARA DÖNÜYOR

Gazeteci Uğur Dündar, yayınlandığı dönemde seyircileri ekran başına kilitleyen haber programı “Arena” ile SZC kanallarında ekrana dönemeye hazırlanıyor.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Efsane program ARENA”yı, siz değerli seyircilerimizin yoğun isteği üzerine, soruşturmacı gazetecilik formatıyla yeniden ekrana getirme kararı aldık..." ifadelerini kullandı.