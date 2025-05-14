Ünlü çay markaları iflasla karşı karşıya kaldı! Şubeler tek tek kepenk indirecek

Haber Merkezi

Almanya’nın giderek derinleşen ekonomik sorunları, ülke genelinde hem tüketicileri hem de köklü şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon baskısı ve tüketici harcamalarındaki düşüş, pek çok sektörde taşları yerinden oynatırken, şimdi de çay ve şekerleme sektöründen gelen yeni bir iflas haberi geldi.

Alman halkının yanı sıra Almanya’daki Türk gurbetçilerin de yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği ve alışveriş yaptığı Arko, Hussel ve Eilles markaları için iflas süreci resmen başlatıldı.

Kahve, çay ve şekerleme dendiğinde Almanya’da ilk akla gelen bu üç marka, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda nostaljik mağaza atmosferleri ve kaliteli sunumlarıyla da milyonlarca kişinin hayatında yer etmişti.

300 ŞUBE KAPANABİLİR

Söz konusu üç marka, Almanya merkezli Deutsche Confiserie Holding bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre, holding adına Norderstedt Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusu yapıldı.

Bu başvuru, sadece şirketin geleceğini değil, aynı zamanda Almanya genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 şubenin kaderini de belirsizliğe sürükledi. Ayrıca binlerce çalışanın işsiz kalma ihtimali, endişeleri daha da artırdı.

Almanya genelinde şekerleme, kahve ve çay sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Arko, Hussel ve Eilles markalarının toplamda yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Şirket çalışanlarının maaşlarının ise iflas süreci boyunca üç ay süreyle iflas yardımı kapsamında ödeneceği aktarıldı.