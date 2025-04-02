Ünlü cips markası raflardan kalkıyor: Hayati tehlike tespit edildi!

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7’den 70’e herkes tarafından sevilerek tüketilen atıştırmalıklar arasında ilk sırada gelen cipslerde hayati tehlike tespit edildi.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda etiketleme hatası nedeniyle 3D Trading firmasına ait cipsler hakkında toplatılma kararı verildi.

Acil bir gıda geri çağrısı yapılan 3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKE TESPİT EDİLDİ!

Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipsleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda cipslerin süt veya soya içerdiği ancak ambalajlarda bu bilgiye yer verilmediği tespit edildi.

Ambalaj üzerinden içerik hakkında eksik bilgi bulunması nedeniyle alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği için acil olarak toplatılma kararı verildi.

Söz konusu cipslerin süt veya soya alerjisi olan kişilerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Şirket tüketicilerin, fiş ibraz etmeden bile ürünü satın aldıkları mağazaya götürerek tam para iadesi alabilecekleri konusunda da açıklamada bulundu.

GERİL ÇAĞIRMAYA KONU OLAN CİPS:

Ürün: Ruffles Sabor a Jamón Crisps

Paket Boyutu: 150g

Parti Kodları: Tüm partiler

Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları

Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya