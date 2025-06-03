Ünlü cips markasında
Haber Merkezi

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satışta olan bir cips ürününün yüksek akrilamid içeriği nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu.

Sağlık açısından tehlike arz eden bu kimyasal madde, tüketicilerin sağlığını riske atabiliyor.

Kurum yetkilileri, vatandaşları ürünün tüketilmemesi konusunda uyarırken, ürünü satın alanların iade etmeleri gerektiğini belirtti.

Akrilamid maddesinin uzun süreli maruziyetinin kanser riskini artırdığına dikkat çekiliyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı

Marka: Carrefour Sensation

Gramaj: 150 gram

EAN Kodu: 5400101098541

Lot Numarası: 59B30603

Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025

Satışa Sunulma Tarihi: 28/03/2025

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Kübra Kireççi
Editor