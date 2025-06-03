Haber Merkezi
Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satışta olan bir cips ürününün yüksek akrilamid içeriği nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu.
Sağlık açısından tehlike arz eden bu kimyasal madde, tüketicilerin sağlığını riske atabiliyor.
Kurum yetkilileri, vatandaşları ürünün tüketilmemesi konusunda uyarırken, ürünü satın alanların iade etmeleri gerektiğini belirtti.
Akrilamid maddesinin uzun süreli maruziyetinin kanser riskini artırdığına dikkat çekiliyor.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı
Marka: Carrefour Sensation
Gramaj: 150 gram
EAN Kodu: 5400101098541
Lot Numarası: 59B30603
Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025
Satışa Sunulma Tarihi: 28/03/2025