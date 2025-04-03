Ünlü makarna markasında skandal! Raflardan toplatılıyor: İşte, nedeni

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Sağlığa zararlı madde içeren birçok gıda ürünü kamuoyu ile paylaşılmaya devam ederken bu kez ünlü makarna markası hakkında toplatılma kararı verildi.

Dünyaca ünlü gıda devi Nestle tüketicilerden gelen geri bildirimlerinin ardından ABD’de market raflarında yer alan Lean Cuisine Butternut Squash Ravioli hakkında geri çağırma başlattı.

37 eyalette satışı yapılan 50 bin kasadan makarna hakkında geri çağırma başlatan şirket, tüketicilere söz konusu makarnaların tüketilmemesi hakkında uyarılarda bulundu.

AHŞAP BENZERİ MADDE TESPİT EDİLDİ!

Tüketicilerden birinin ürün içinde ahşap benzeri yabancı bir madde bulduğunu bildirmesinin ardından Nestle tarafından ilgili ürünler hakkında toplatılma kararı verildi.

Şirket, söz konusu yabancı maddenin potansiyel olarak sağlık riski oluşturabileceğine dikkat çekerken, harekete geçen yetkililer geri çağırma işlemiyle ilgili şu ana kadar yaygın bir sağlık sorunu bildirilmediğini vurguladı.

Geri çağrılan ürünlerin 4261595912 ile 5038595912 arasındaki parti numaralarına sahip ve en iyi tüketim tarihleri Ekim 2025 ile Mart 2026 arasında değiştiği belirtilirken bu ürünü satın alan tüketicilerin, ürünü tüketmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Ürünleri satın aldıkları perakendecilere iade etmeleri gerektiği aktarıldı.

Öte yandan şirket, geri çağırma işlemi ile ilgili açıklamasında, "Ürünlerimizin kalitesi, güvenliği ve bütünlüğü her zaman önceliğimizdir" diyerek yaşanan rahatsızlıklar için özür diledi.