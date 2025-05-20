Uyku bozukluğu neden olur? Uykusuzluğa ne iyi gelir?

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Uyku, bedenin ve zihnin dinlenmesi için hayati öneme sahipken, milyonlarca kişi çeşitli nedenlerle kaliteli bir uyku uyuyamıyor.

Giderek artan uyku bozuklukları, hem günlük yaşam kalitesini düşürüyor hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Peki, uyku bozukluklarının temel nedenleri neler? Uykusuzlukla nasıl başa çıkılır?

Uzmanlara göre uyku bozukluklarının birçok farklı sebebi olabilir. En yaygın nedenler arasında şunlar yer alıyor:

Stres ve Anksiyete

Yoğun iş temposu, kişisel problemler veya gelecek kaygısı, zihni meşgul ederek uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Depresyon

Uykuya eğilim artışı veya tam tersi, uyuyamama problemi depresyonun önemli belirtilerindendir.

Düzensiz Uyku Alışkanlıkları

Geç saatlerde yatmak, ekran başında fazla vakit geçirmek uyku düzenini bozabiliyor.

Tıbbi Rahatsızlıklar

Tiroid bozuklukları, kronik ağrılar, reflü ya da uyku apnesi gibi hastalıklar uykuyu olumsuz etkileyebilir.

İlaç Kullanımı

Bazı ilaçlar uykuyu kaçırabilir ya da uyku kalitesini düşürebilir.

Beslenme Alışkanlıkları

Akşam saatlerinde ağır yemek yemek, aşırı kafein veya alkol tüketimi de uykusuzluğa neden olabilir.

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir?

Uykusuzlukla baş etmek için öncelikle altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekir. Ancak genel anlamda uzmanların önerdiği bazı yöntemler şu şekilde;

Düzenli Uyku Saatleri Belirleyin

Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, vücudun biyolojik saatini düzenler.

Yatmadan Önce Ekranlardan Uzak Durun

Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık, melatonin salgısını baskılayarak uykuya geçişi zorlaştırır.

Kafein ve Şeker Tüketimini Azaltın

Özellikle akşam saatlerinde bu maddelerden uzak durmak uykuyu kolaylaştırır.

Hafif Egzersiz Yapın

Günlük yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler gece daha rahat uyumanıza yardımcı olabilir.

Gevşeme Teknikleri Uygulayın

Meditasyon, nefes egzersizleri ve ılık bir duş, zihni ve bedeni uykuya hazırlamada etkili olabilir.

Bitki Çayları Deneyin

Papatya, melisa ve lavanta çayı gibi doğal içerikler, rahatlamaya katkı sağlar.