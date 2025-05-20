Uyku bozukluğu neden olur? Uykusuzluğa ne iyi gelir?

Uyku, bedenin ve zihnin dinlenmesi için hayati öneme sahipken, milyonlarca kişi çeşitli nedenlerle kaliteli bir uyku uyuyamıyor.
Giderek artan uyku bozuklukları, hem günlük yaşam kalitesini düşürüyor hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Peki, uyku bozukluklarının temel nedenleri neler? Uykusuzlukla nasıl başa çıkılır?
Uzmanlara göre uyku bozukluklarının birçok farklı sebebi olabilir. En yaygın nedenler arasında şunlar yer alıyor:
Stres ve Anksiyete
Yoğun iş temposu, kişisel problemler veya gelecek kaygısı, zihni meşgul ederek uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.
Depresyon
Uykuya eğilim artışı veya tam tersi, uyuyamama problemi depresyonun önemli belirtilerindendir.
Düzensiz Uyku Alışkanlıkları
Geç saatlerde yatmak, ekran başında fazla vakit geçirmek uyku düzenini bozabiliyor.
Tıbbi Rahatsızlıklar
Tiroid bozuklukları, kronik ağrılar, reflü ya da uyku apnesi gibi hastalıklar uykuyu olumsuz etkileyebilir.
İlaç Kullanımı
Bazı ilaçlar uykuyu kaçırabilir ya da uyku kalitesini düşürebilir.
Beslenme Alışkanlıkları
Akşam saatlerinde ağır yemek yemek, aşırı kafein veya alkol tüketimi de uykusuzluğa neden olabilir.
Uykusuzluğa Ne İyi Gelir?
Uykusuzlukla baş etmek için öncelikle altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekir. Ancak genel anlamda uzmanların önerdiği bazı yöntemler şu şekilde;
Düzenli Uyku Saatleri Belirleyin
Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, vücudun biyolojik saatini düzenler.
Yatmadan Önce Ekranlardan Uzak Durun
Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık, melatonin salgısını baskılayarak uykuya geçişi zorlaştırır.
Kafein ve Şeker Tüketimini Azaltın
Özellikle akşam saatlerinde bu maddelerden uzak durmak uykuyu kolaylaştırır.
Hafif Egzersiz Yapın
Günlük yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler gece daha rahat uyumanıza yardımcı olabilir.
Gevşeme Teknikleri Uygulayın
Meditasyon, nefes egzersizleri ve ılık bir duş, zihni ve bedeni uykuya hazırlamada etkili olabilir.
Bitki Çayları Deneyin
Papatya, melisa ve lavanta çayı gibi doğal içerikler, rahatlamaya katkı sağlar.