Uyumadan önce koltuk altına sürün, ter kokusunu temelli unutun… Terlemek, her ne kadar vücudun en doğal süreçlerden biri olsa da herkes için oldukça can sıkıcı bir şeydir. Ter kokusundan kurtulmak için ise türlü yollar denenir. İşte, gece yatmadan önce uygulayacağınız bu yöntem ile ter kokusunu maziye gömeceksiniz…

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Terleme, vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ayrıca vücudunuz içinde oldukça önemli bir döngünün parçasıdır.

Her ne kadar kokulu olduğu düşünülse de ter kokusuzdur. Tere kokusunu veren vücuttaki bakterilerdir. Ve bundan kurtulmak ise doğal yöntemler ile oldukça basittir.

Gece uyumadan önce uygulayacağınız bu yöntem vücudunuzdaki kokuya sebep olan bakterileri temizleyecek ve ter sorununu ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak.

İşte, ter sorunun alt edeceğiniz o yöntem….

Ter kokusu, ciltte yaşayan bakterilerin üremesiyle birlikte giderek yoğunlaşırken aynı zamanda giderek çoğalmasına da sebep olabilir. Bu bakteriler oluşan ter ve vücut kokusunu bu yöntem ile ortadan kaldıracaksınız.

Her gece yatmadan önce, koltuk altınıza süreceğiniz domates suyu antibakteriyel ve antiseptik özellikleriyle vücutta kötü kokuya neden olan bakteri sayısını azaltmada oldukça etkili olacaktır.

Domates suyuna bir bez batırdıktan sonra, nazikçe koltuk altlarına sürmeniz terleme sorununu doğal bir şekilde halletmenizi sağlayacak.