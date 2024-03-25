Uyumadan önce ondan bir bardak için, sabaha dümdüz karınla başlayın... Kilo vermek herkes için oldukça önemlidir. Hele ki yaz ayları da yaklaşıyorken türlü doğal yöntemlere başvurulur. Özellikle karın bölgesindeki oluşan yağların giderilmesi için bulunan çeşitli yöntemlerin arasında öyle bir tanesi var ki geceden sabah yağlar hızla eriyecek. İşte, o yöntem…

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Kilo vermek çeşitli doğal yöntemleri beraberinde getiren herkesin özellikle de yaz aylarının yaklaşmasıyla daha fazla araştırılır.

En etkili yöntemlerin başında her ne kadar düzenli egzersiz geliyor olsa da sporun yanında tüketeceğiniz çeşitli içeceklerle de kilo verme süreci hızlandırılabiliyor.

Karın bölgesinde oluşan yağlar birçok kişinin belki de bölgesel yağlar arasında eritmeyi en çok isteği yerdir.

Hal böyleyken gece uyumadan önce içeceğiniz bu içecekle karın bölgesindeki yağlarınızı hızla eritecek resmen geceden sabaha dümdüz bir karınla uyanacaksınız.

Gece uyumadan önce 1 bardak…

Gerek güne başlarken gerekse günü bitirirken içeceğiniz bir bardak armut ve adaçayı karışımı ile yağlarınızı mum gibi eritecek yaza dümdüz bir karınla girmenize yardımcı olacak.

Hazırlamak için ise, 10 adet taze adaçayı yaprağı, 1 limon, 250 ml armut suyu (taze veya paketlenmiş), 250 ml maden suyu, 1 armut ve bir miktar buzu o mucize içeceği elde etmenizi sağlayacak.

Limonu dilimleyin, armudu küpler halinde kesin ve bir sürahiye koyun. Adaçayı ekleyin. Ardından Bir mutfak robotu veya tokmak kullanarak buzu kırın. Ezilmiş buz, armut suyu ve maden suyunu ekleyip içeceğinizi karıştırın ve afiyet olsun.