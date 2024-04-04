Uyurken aniden boşluğa düşme hissi yaşamanın sebebi bakın neymiş Uzmanlar uyurken boşluğa düşme hissinin neden olduğunu araştırıyor. Peki uyurken aniden boşluğa düşme hissi neden yaşanıyor? İşte bu sorunun yanıtı...

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Hepimiz hayatımızda bir kez bile olsa uyurken birden boşluğa düşme hissini yaşamışızdır.

Bilim insanları bu durumun sebebinin ne olduğunu araştırdı. Genellikle uykuya tam dalmadan önce meydana gelen bu his, bir çok kişinin başına gelmektedir.

Peki, bu durumun sebebi ne, bu his neden oluyor? İşte yanıtı...

Yorucu bir günün ardından gelen uyku esnasında kaslarımızın ani kısa kasılmalar geçirmesi, boşluğa düşme hissine sebep olmaktadır.

Vücudumuzun uykuya fizyolojik olarak hazırlanışı esnasında meydana gelen belirli elektriksel ve hormonal değişimlerin bir sonucu olan bu hissin tam olarak neden kaynaklandığı bilinemiyor.

Uzmanlar kısa ve genel olarak, bu hissin kaslarımızın ani ve kısa kasılmaları sonucunda ortaya çıktığını ifade ediyor.