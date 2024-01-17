Uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE- Uzaya yolculuğu töreni Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu için geri sayım başladı. Peki, Uzay yolculuğu ne zaman saat kaçta başlayacak? Uzaya fırlatma ne zaman? Uzay yolculuğu nereden izlenir? İşte detaylar...

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Türkiye, uzay hedefini gerçekleştiriyor...

Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda öncelikle bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu.

Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak.

Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlaması için geri sayım sürerken fırlatma töreniyle ilgili detaylar gündemde yer alıyor.

Türk astronot nereye fırlatılacak? Tek mi olacak? Saat kaçta uzaya gönderilecek? Ne kadar kalacak? Uzaya fırlatma nasıl izlenir? gibi birçok başlık merak ediliyor.

İşte uzay törenine ilişkin ayrıntılar...

Uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak.

Uzay mürettebatı

Axiom Space'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Uzay töreni nereden izlenir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu.

Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek.

Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek.

Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.