Uzmanlar açıkladı! Grip aşısı olmak için doğru tarih... Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısı içinde araştırmalar başladı. Grip aşıları hakkında doğru tarihler araştırılmaya başlamışken uzmanlardan açıklama geldi. İşte, grip aşısı için en doğru tarih...

Haber Merkezi

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış yaşanmaya başlandı.

Vakaların artmasıyla birlikte birçok kişi tedbir almak amacıyla grip aşıları için araştırmaya başladı.

Solunum yolu hastalıkları ve komplikasyonlardan korunma için etkili yöntemler arasında olan grip aşıları için ise uzmanlardan açıklama geldi.

EN DOĞRU ZAMAN...

Grip aşıları için araştırmalar başlamışken uzmanlardan aşıların yapılması için en doğru zamanın Kasım ayı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Grip virüslerinin yayılmaya başladığı ve toplum genelinde enfeksiyon riskinin arttığı bir dönem olmasında ötürü Kasım ayı aşılama için oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Grip aşısının vücutta bağışıklık oluşturması genellikle iki hafta sürer. Kasım ayının başında yapılan aşı, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip salgını sırasında enfeksiyona karşı maksimum koruma sağlar.