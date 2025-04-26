Vatandaşların beklediği oldu: 7 saatlik yol 2 saate düşüyor

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleriyle şehirlerarası mesafeler kısalmaya, yolculuk süreleri rekor seviyede azalmaya devam ediyor.

Yaz döneminde temeli atılan ve çalışmaları hızla süren Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda büyük ilerleme kaydedildi.

Toplam 142 kilometrelik hat, tamamlandığında Ankara-Kayseri arasındaki ulaşım süresini 7 saatten sadece 2 saate düşürecek.

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı'ndan başlayacak yeni hat, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre şekilde hizmet verecek.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen proje, bölgedeki ulaşımı tamamen dönüştürecek.

Yeni hatla birlikte hem zamandan tasarruf edilecek hem de konforlu bir yolculuk imkanı sunulacak.

YHT PROJELERİ İLE ULAŞIM SÜRELERİ KISALIYOR

2003-2020 yılları arasında yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplamda 2 bin 149 kilometre demir yolu hattı tamamlanmıştı. Şimdi ise yeni projelerle demir yolu seferberliği daha da büyüyor.

Türkiye genelinde şu anda 91 bin 194 kilometrelik konvansiyonel ana hat ve 1213 kilometrelik hızlı tren hattı ile toplam 12 bin 803 kilometre demir yolu ağı bulunuyor.

Devam eden çalışmalarla 357 kilometrelik konvansiyonel hat ve 3 bin 515 kilometrelik yeni hızlı tren hattı daha şebekeye eklenecek.

Ayrıca, 6 bin 682 kilometrelik yeni hat için etüt ve proje çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.