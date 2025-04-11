Viagra iflas edecek! Bu doğal yöntem libidoyu uçuruyor...

Yağmur Uçar

Uzun zamandır manevi ve kültürel nedenlerle uygulanan aralıklı oruç , artık olumlu etkileriyle tanınıyor.

Aralıklı orucun, inflamasyonu azaltma, insülin duyarlılığını iyileştirme ve bazı kronik hastalıklara karşı koruma sağlama gibi birçok faydası bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur.

Ancak son zamanlarda yapılan bir keşif bu listeye bir yenisini daha ekledi: Aralıklı oruç tutmak erkeklerin libidolarını da artırabiliyor.

DZNE araştırmacılarının Qingdao Üniversitesi ve Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği bir araştırma, orucun erkek cinselliği üzerinde şaşırtıcı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

AÇ FARELER DAHA SIK ÇİFTLEŞTİ

Uzun süreli 24 saatlik oruç döngüsüne tabi tutulan erkek farelerin libidolarında önemli bir artış gözlemlendi.

Çalışmanın sonuçları, libidodaki artışın doğurganlıktaki iyileşmeden değil, davranış değişikliğinden kaynaklandığını gösteriyor.

Aç bırakılan farelerin normal beslenen farelere göre çok daha sık çiftleştiği görüldü; bu da doğum sayısındaki artışı açıkladı.

SEROTONİN ETKİSİ

Bilim insanları, araştırmaları derinleştikçe serotonin adlı önemli bir nörotransmitterin rolünü keşfettiler.

Ruh halini düzenlemesiyle bilinen serotonin, aynı zamanda cinsel isteği baskılamada da etkili bir faktör. Ancak, oruç tutan farelerde serotonin seviyelerinin anormal derecede düşük olduğu gözlemlendi.

Düzenli oruç tutulduğunda triptofan alımı azalır, bu da serotonin üretimini mekanik olarak azaltır. Yani, libido daha hızlı ve doğal yükselebilir.

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