Yakıt sevmeyen otomobil modelleri belli oldu! Bu modeller tam cüzdan dostu

Haber Merkezi

Türkiye’de son yıllarda art arda gelen akaryakıt zamları, otomobil kullanıcılarının gözünü faturalardan kaçırmasına neden olurken, araç seçimlerinde de yeni bir dönemin kapısını araladı.

Hızla yükselen benzin ve motorin fiyatları nedeniyle sürücüler, geleneksel içten yanmalı motorlardan hibrit ve düşük tüketimli araçlara yöneliyor.

Özellikle şehir içi kullanımda sundukları verimlilikle öne çıkan modeller, dur-kalk trafiğinde elektrik motoru desteğiyle yakıt tüketimini minimuma indiriyor. Bu da yalnızca cüzdanı değil, çevreyi de koruyor.

2025 yılına girerken, Türkiye yollarında en az yakan otomobillerin listesi netleşti. Bu araçlar yalnızca düşük tüketimleriyle değil, aynı zamanda sürüş konforu ve teknolojik donanımlarıyla da kullanıcıların beğenisini topluyor. İşte yakıt sevmeyen

İŞTE YAKIT SEVMEYEN 10 MODEL

1-Kia Niro 1.6 GDi Hybrid: 3.8 L/100 km

2- Toyota Yris 1.5 Hybrid: 3.9 L/100 km

3- Honda Jazz 1.5 e:HEV: 4.0 L/100 km

4- Hyundai Ioniq Hybrid: 4.0 L/100 km

5- Toyota Corolla 1.8 Hybrid: 4.5 L/100 km

6- Renault Clio 1.5 Blue dCi: 4.5 L/100 km

7- Peugeot 208 1.5 BlueHDi: 4.6 L/100 km

8- Fiat 500 1.0 Hybrid: 4.7 L/100 km

9- Suzuki Swift 1.2 Dualjet SHVS: 4.7 L/100 km

10- Dacia Sandero 1.0 ECO-G: 4.9 L/100 km (LPG ile)