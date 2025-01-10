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Haber Merkezi

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da sürprizlerle dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in etkileyici performanslarıyla dikkat çeken dizi, yayınlanan yeni fragmanıyla sosyal medyada gündem yarattı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı senaryoyla izleyiciyi her hafta büyülemeyi başaran Yalı Çapkını, bu bölümde de tansiyonu yüksek olaylara sahne olacak.

Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit ve Seyran'ın ilişkisini kıskanan Suna, zor zamanlardan geçiyor. Ferit ile yakınlaşması başlamadan bitecek.

Öte yandan Abidin'in annesi ile Halis Ağa yüzleşecek. Yalı Çapkını'nda bu hafta intikam rüzgarı esecek.

İşte Yalı Çapkını 90. bölüm 2. fragman...