Yalnızlar Günü var mı, ne zaman? İşte bekarların günü! Sevgililer Günü'nü bekar olarak geçirenler "yalnızlar günü" var mı sorusuna yanıt arıyor. Dünyada sevgili olmak kutlanırken, neden yalnızlık kutlanmasın...İşte bekarların günü!

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14 Şubat Sevgililer Günü, çiftlerin romantik anlar yaşadığı özel bir gün oluyor.

Bu günlerde flörtü, sevgilisi veya eşi olanlar mutlu dakikalar yaşarken yalnızlar ise bakakalıyor.

Yalnızlığından mutluluk duyan ve hatta bunu kutlamak isteyenler, "dünya yalnızlar günü yok mu", "bekarlar günü var mı, ne zaman" gibi sorular yöneltiyor.

İşte Sevgililer Günü aksine Yalnızlar Günü hakkında detaylar...

Bekarlar Günü: 11.11

14 Şubat'ı kutlayamayanlar için ortaya çıkan yalnızlar günü, 11 Kasım'a denk geliyor.

Dünya Yalnızlar Günü, dört tane yalnız 1'den oluşan tarihlere denk getirilmiştir. Yani, 11.11 tarihi Bekarlar Günü olarak belirlenmiştir. Her yıl 11 Kasım tarihi Dünya Yalnızlar Günü olarak kutlanmaktadır.

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumdadır.