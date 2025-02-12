Yarın kandil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe ne kandili?

Yağmur Uçar

Üç Aylar'dan Şaban'ı idrak eden İslam alemi, bir kandil gecesine daha kavuşacak.

Ramazan'ı müjdeleyen son ayın 15. gecesine denk gelen "Berat Kandili", bu sene 13 Şubat'ta kutlanacak.

Kandili kaçırmak istemeyenler ve hazırlık yapanlar, "yarın kandil mi" sorusunu gündeme taşıdı.

Berat kelimesi, "temize çıkma", "affedilme" ve "kurtulma" anlamına gelir. Bu nedenle, Berat Kandili, insanların günahlarından arınmaları ve Allah’tan bağışlanma dilemeleri için özel bir gecedir.

Peki; 13 Şubat Perşembe günü kandil mi? Berat Kandili önemi nedir? Berat gecesi neler olmuştur? İşte detaylar...

YARIN (13 ŞUBAT) KANDİL Mİ

Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. 2025 yılında ise bu tarih 13 Şubat Perşembe olarak idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ

Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu gece Kuran okumanın ayrı bir önemi ve fazileti vardır.

Berat gününde, 1 yıl içinde gerçekleşecek olan ameller, ömür süreleri, ölüm nedenleri, yükselmeler ve alçalmalar yani hayatımızla ilgili her şey Levh-i Mahfuz'a yani kader kitabına yazılır.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."