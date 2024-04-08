Yatağın altına bir parça limon koyun, bakın neler oluyor... Limonun faydaları arasında yatak odası da bulunuyor. Özellikle yatağının altına limon koyanlar, etkisini anlatmakla bitiremiyor.

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Yüksek C vitaminli bir narenciye olan limon, bin bir şifasıyla dikkat çekiyor.

Sağlıkta hastalıkta etkileri saymakla bitmeyen limonun birçok farklı kullanımı bulunuyor.

Limonu yatağın altına koymak en dikkat çeken özelliklerinden.

Yatağın altına limon konulduğunda bıraktığı etki, duyanları şaşırtıyor.

İşte yatağınızın altına bir parça limon koymanız için geçerli sebep!

Narenciye aroması özellikle de limon sinir sistemini yatıştırır, kaygıyı azaltır ve zor bir günün ardından gerginliği gidermeye yardımcı olur.

Yatağınızın altına koyacağınız bir limon siz uyurken kokusu ile etki bırakacaktır.

Aynı zamanda yatağın altından bakteri ve böcekleri uzak tutmaya da yardımcı olur.