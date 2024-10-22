Yemek yedikten sonra çöken uykunun nedeni belli oldu! Bakın nedeni neymiş...

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Yemek sonrasında oluşan o ağırlık hissi çoğu kişinin yaşadığı ancak nedeni hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı noktalar arasında yer alır.

Birçok kişi gün içinde fiziksek ya da mental olarak yaşadığı yorgunluktan kaynaklandığını düşünse de durum sadece bundan ibaret değilmiş.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucundan yemek sonrası çöken uykunun nedeni ortaya çıktı. Bakın hemen hepimizin sıklıkla yaşadığı bu durumun nedeni neymiş.

O ANİ UYKU İSTEĞİNİN NEDENİ...

Yemekten sonra tatlı tatlı çöken ağırlığın ardından gelen ani uyku isteği, genellikle yüksek protein ve karbonhidrat içeren bir öğünden kaynaklanıyormuş.

Akşam yemeğinde tüketilen proteinler, triptofan içerir ve bu madde serotonin salgısını artırırken karbonhidratlar ise triptofanın emilimini destekler. Bu iki besin grubunun bir arada tüketilmesi, uyku hali ve yorgunluk hissine yol açtığından yemekten sonra uyku haline girmemize neden oluyormuş.

Ayrıca uzmanlar yemek sonrası gelen yorgunluğun, vücudumuzun doğal tepkilerinden biri olduğunu ancak sağlıklı bir beslenme düzeni ve dikkatli seçimlerle bu durumu minimize etmek mümkün olduğunu belirliyorlar.