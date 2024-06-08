Yeni evleneceklere kötü haber! Artık onun için ücret ödenecek… Düğün sezonun açılmasıyla birlikte yeni alınan karar adeta şok etkisi yarattı. Yeni evlenecek çiftleri üzecek olan bu karara göre artık o denemelerden para alınacağı belirtildi. İşte, yeni karar…

ensonhaber.com

Düğün sezonlarında hareketlenen noktalar arasında düğün salonları, davetiyeciler ve en önemlisi gelinlikçiler ilk sıralarda yer alır. Doğru gelinliği bulmak için birçok gelinlikçi gezen ve sayısız gelinlik denemek zorunda kalan gelin adaylarını üzecek bir karara imza atıldı.

Gelinlik provasını sadece evlenecek olanların değil aynı zamanda merak eden kişilerinde yapmasından ötürü alınan bu kararla birlikte gelinlik denemelerinin artık ücretli olacağı belirtildi.

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı tarafından yapılan açıklamada, gelinliklerin deforme olmasının önüne geçebilmek adına gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Ücret fiyattan düşecek…

Duyurulan bu uygulamayı bazı esnaflar doğru bulurken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını düşünüyorlar.

Aynı zamanda söz konusu olan deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.